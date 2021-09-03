На Киевщине в третий раз поймали за рулем пьяного и лишенного прав мужчину

Патрульные полицейские остановили ВАЗ, водитель которого нарушал правила дорожного движения в селе Нечипировка на Киевщине. Как выяснилось, мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Кроме того, владелец легковушки вообще не должен был садиться за руль, поскольку недавно суд лишил его такого права из-за совершения аналогичного нарушения. В целом мужчину ловили за рулем пьяным уже трижды.

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Теперь нарушителя могут лишить прав на 10 лет и конфисковать у него машину.

Более 75 тысяч гривен штрафа



Мужчину трижды ловили пьяным за рулем / Фото полиции Киевской области

Инцидент произошел около 1:00 3 сентября. Правоохранители увидели, как водитель ВАЗ нарушает правила, из-за чего остановили его.

Во время общения инспекторы поняли, что мужчина употреблял алкоголь. Проходить медицинское освидетельствование он отказался.

Также полицейские выяснили, что водителя уже трижды привлекали к ответственности за нетрезвое вождение, а недавно его лишили прав.

В отношении водителя машины составили протокол за пьяное управление. Если суд признает вину мужчины, ему придется уплатить 51 тысячу гривен штрафа. Кроме того, его уже оштрафовали на 20 400 гривен за вождение человеком, который не имеет такого права.

Полицейские отстранили мужчину от управления. Отправили ли машину на штрафплощадку, неизвестно.