Крім того, власник легковика взагалі не мав сідати за кермо, оскільки нещодавно суд позбавив його такого права через вчинення аналогічного порушення. Загалом чоловіка ловили за кермом п'яним вже тричі.

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Тепер порушника можуть позбавити прав на 10 років та конфіскувати у нього машину.

Понад 75 тисяч гривень штрафу



Чоловіка тричі ловили п'яним за кермом / Фото поліції Київської області

Інцидент стався близько 1:00 3 вересня. Правоохоронці побачили, як водій ВАЗ порушує правила, через що зупинили його.

Під час спілкування інспектори зрозуміли, що чоловік вживав алкоголь. Проходити медичний огляд він відмовився.

Також поліцейські з'ясували, що водія вже тричі притягували до відповідальності за нетверезе водіння, а нещодавно його позбавили прав.

Щодо керманича автівки склали протокол за п'яне керування. Якщо суд визнає провину чоловіка, йому доведеться сплатити 51 тисячу гривень штрафу. Крім того, його вже оштрафували на 20 400 гривень за водіння людиною, яка не має такого права.

Поліцейські відсторонили чоловіка від керування. Чи відправили машину на штрафмайданчик, невідомо.