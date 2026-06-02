В КГВА сообщили последствия комбинированной атаки по Киеву

Россия 2 июня 2026 года осуществила одну из самых масштабных атак по территории Украины. Киев, как и угрожали в Кремле, стал одной из главных целей врага.

Пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп рассказала 24 Каналу, что последствия ночной атаки зафиксированы на более 35 локациях столицы в восьми районах города. К сожалению, известно о гибели 5 человек.

Какие последствия атаки по Киеву?

Екатерина Поп отметила, что из-за масштабной атаки по Киеву пострадало более 60 граждан, среди них трое детей: три, одиннадцать и семнадцать лет. Около сорока человек госпитализированы в медицинские учреждения столицы и находятся под сопровождением медиков.

Враг снова попадает в гражданскую инфраструктуру, повреждает медицинские учреждения и жилую застройку,

– сказала она.

На местах сейчас работают экстренные службы и ликвидируют последствия вражеского обстрела, в том числе и в центральных районах столицы, где повреждена гражданская застройка, там вспыхнули пожары.

Продолжаются работы по разбору завалов и аварийные работы на локациях, где уже завершено пожаротушение. Также хотим поблагодарить наших спасателей за то, что они непрерывно продолжают работать день и ночь,

– подчеркнула пресс-секретарь Киевской городской военной администрации.

Она отметила, что, к сожалению, количество пострадавших в течение дня может меняться.

На локациях, где больше всего повреждена жилая застройка, местные власти организовали принятие заявлений на получение материальной помощи по программам, которые действуют в Киеве. Кроме того, люди могут консультироваться со специалистами по всем вопросам и получать медицинскую и психологическую помощь при необходимости.

О массированном ударе по Киеву: видео

Екатерина Поп отметила, что оккупанты могут цинично осуществлять повторные атаки, которые угрожают жизни граждан и работникам экстренных служб, которые прибывают на места попаданий, чтобы помогать с ликвидацией последствий.

"В случае сигнала воздушной тревоги необходимо сразу пройти в укрытия. Ведь враг цинично продолжает попадать именно в жилые массивы", – добавила она.

Что известно о массированной атаке по Киеву?

В результате массированной атаки по Киеву 2 июня в Голосеевском районе столицы подверглось разрушениям медицинское учреждение. Кроме того, фиксируются пожары, повреждены автомобили из-за падения обломков.

Россияне атаковали Киев беспилотниками и ракетами. Противник мог применить ракеты "Циркон" для повторного удара по городу около 7:20.

Из-за атаки по столице, полиция предупредила граждан о перекрытии определенных улиц. Транспорт будет курсировать с изменениями, поэтому важно учитывать это при планировании маршрутов.