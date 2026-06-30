В Киеве начались экстренные отключения света

В Украине в последние дни ухудшилась ситуация в энергосистеме. Вечером 30 июня в Киеве начались экстренные отключения.

Такие уведомления стали поступать киевлянам в приложение "Киев.Цифровой".

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Что известно об отключениях в Киеве?

На данный момент ни ДТЭК, ни Yasno не объявляли об экстренных отключениях в Киеве.

Сообщение о чрезвычайных отключениях / Скриншот из сети

Но в Укрэнерго предупреждали, что в связи со сложной ситуацией в энергосистеме 30 июня во всех регионах Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления:

17:00 – 22:00 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;

17:00 – 22:00 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1 очереди).

Причина введения ограничений – значительный рост уровня энергопотребления из-за жаркой погоды.

Кроме того, не исключалась вероятность аварийных отключений, во время которых графики не действуют.

К слову, накануне генеральный директор YASNO Сергей Коваленко пояснял, что в Киеве каждые дополнительные +3°C добавляют около 100 мегаватт нагрузки на систему. К тому же сейчас продолжается активный сезон ремонтов и восстановления оборудования.