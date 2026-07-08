В Киеве прогремели взрывы: враг нанес удар баллистическими ракетами

Российская армия совершила атаку на столицу Украины с помощью баллистических ракет. В Киеве после полуночи 8 июля раздались взрывы.

Об ударах противника сообщили в КГВА. 24 Канал пишет, какая информация есть на данный момент.

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Что известно об обстреле Киева 8 июля?

Воздушную тревогу объявили в Киеве 8 июля ночью – в 00:31. Через минуту Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики с севера.

Однако местные жители сообщали в социальных сетях, что взрыв в столице прогремел еще до сирен. После этого в городе раздалось еще несколько взрывов – российская армия продолжила запускать ракеты.

Враг проводит атаку города баллистикой. Находитесь в укрытиях!

– написал в телеграме начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Что касается последствий, то уже известно, что в Деснянском районе в результате попадания ракеты горят складские помещения, а в Святошинском произошло возгорание в нежилом здании. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Предыдущие удары таким оружием по Киеву произошли 6 июля. Тогда Россия прибегла к массированному обстрелу, погибли 19 человек, было много попаданий по жилым домам.

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Добавим, что несколькими часами ранее оккупанты запустили "Искандер" из Крыма по Одессе. Там прогремел взрыв, пострадала инфраструктура. По меньшей мере 10 человек получили травмы.