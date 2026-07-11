В Киеве прогремели взрывы: враг вновь нанес удар баллистическими ракетами

Россия нанесла ракетный удар по Киеву ночью 11 июля. В столице раздалась серия взрывов.

Об опасности предупредили в КГВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Киева баллистическими ракетами 11 июля?

Воздушную тревогу объявили в Киеве 11 июля ночью в 03:40. Через минуту Воздушные силы сообщили о ракетной угрозе.

Сразу же местные жители в социальных сетях начали писать о взрывах в столице. Мониторинговые сообщества отметили, что российская армия применила баллистические ракеты из комплексов С-400 со стороны Брянска.

Враг атакует столицу ракетами. Пожалуйста, находитесь в безопасных местах!

– написал в телеграме глава КГВА Тимур Ткаченко.

О последствиях известно следующее: по информации городской военной администрации, в Днепровском районе повреждено гражданское нежилое здание. Мэр Виталий Кличко добавляет, что на месте заметно задымление. Также в Святошинском районе повреждено нежилое здание.

Кроме того, в Дарницком районе выбило окна в жилом доме. А в Соломенском – пожар в офисном здании.

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Добавим, что предыдущие удары таким оружием по Киеву Россия нанесла ночью 8 июля. Тогда в Деснянском районе загорелись склады, а в Святошинском – нежилое здание. К сожалению, удар забрал жизнь одной женщины.

И в те же сутки днем враг нанес удар по столице реактивными беспилотниками. Случилось попадание, и погибли люди.