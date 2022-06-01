В Киеве разоблачили владельцев известной сети ресторанов: могли выводить деньги в Россию

В столице владельцы известной сети ресторанов, вероятно, отмывали и выводили деньги в Россию. Кроме того, они продолжали бизнес на территории государства-агрессоры.

Правоохранители в ходе досудебного расследования установили, что несмотря на санкции и начало полномасштабного вторжения России, владельцы сети ресторанов сохранили контроль над бизнесом в России.

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Так, сеть насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве. Владельцы-украинцы переименовали столичную часть бизнеса и передали ее в управление компании, подконтрольной известному русскому ресторатору. Журналисты пишут, что это Максим Горецкий.

О каких ресторанах говорится

Следователи не называют сеть ресторанов. Однако "Украинская правда" , ссылаясь на свои источники, пишет, что говорится о Tarantino family. В сети входят рестораны "Мураками", "Руккола", "Дрова", "Вареничная" и т.д.

Установили, что участники схемы занимались легализацией денег, полученных в Украине. Дальше они выводили их в Россию, а также на счета кипрской компании. По информации правоохранителей, через нее владельцы финансировали и управляли бизнесом в России.

Обыски у владельцев ресторанов

Правоохранители провели обыски в головном офисе группы компаний, расположенном в Киеве.

Там нашли документы со сведениями о функционировании бизнеса на территории государства-агрессоры. Также нашли компьютерную технику, более 1,5 миллиона гривен наличными, а также другую документацию, которая имеет значение для расследования дела.