Правоохоронці під час досудового розслідування встановили, що, попри санкції та початок повномасштабного вторгнення Росії, власники мережі ресторанів зберегли контроль над бізнесом в Росії.

Читайте також В Україні заарештували першого мера-колаборанта: він допомагав окупантам на Київщині

Так, мережа налічує до 70 закладів, 12 з яких розташовані у Москві. Власники-українці перейменували московську частину бізнесу та передали її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору. Журналісти пишуть, що це Максим Горецький.

Про які ресторани мовиться

Слідчі не називають мережу ресторанів. Однак "Українська правда", посилаючись на свої джерела, пише, що мовиться про Tarantino family. До мережі входять ресторани "Муракамі", "Руккола", "Дрова", "Варенична" тощо.

Встановили, що учасники схеми незаконно займалися легалізацією грошей, отриманих в Україні. Далі вони виводили їх в Росію, а також на рахунки кіпрської компанії. За інформацією правоохоронців, через неї власники фінансували та управляли бізнесом в Росії.

Обшуки у власників ресторанів

Правоохоронці провели обшуки в головному офісі групи компаній, що розташований в Києві.

Там знайшли документи з відомостями про функціонування бізнесу на території держави-агресорки. Також знайшли комп'ютерну техніку, понад 1,5 мільйона гривень готівкою, а також іншу документацію, що має значення для розслідування справи.