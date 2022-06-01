Правоохранители в ходе досудебного расследования установили, что несмотря на санкции и начало полномасштабного вторжения России, владельцы сети ресторанов сохранили контроль над бизнесом в России.
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Так, сеть насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве. Владельцы-украинцы переименовали столичную часть бизнеса и передали ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору. Журналисты пишут, что это Максим Горецкий.
О каких ресторанах говорится
Следователи не называют сеть ресторанов. Однако "Украинская правда", ссылаясь на свои источники, пишет, что говорится о Tarantino family. В сеть входят рестораны "Мураками", "Руккола", "Дрова", "Вареничная" и т.д.
Установили, что участники схемы занимались легализацией денег, полученных в Украине. Дальше они выводили их в Россию, а также на счета кипрской компании. По информации правоохранителей, через нее владельцы финансировали и управляли бизнесом в России.
Обыски у владельцев ресторанов
Правоохранители провели обыски в главном офисе группы компаний, который расположен в Киеве.
Там нашли документы со сведениями о функционировании бизнеса на территории государства-агрессора. Также нашли компьютерную технику, более 1,5 миллиона гривен наличными, а также другую документацию, которая имеет значение для расследования дела.
Теперь полиция решает вопрос об аресте изъятых денег и счетов компаний.
Обыски в офисе рестораторов в Киеве / Фото киевской городской прокуратуры:
В Киеве задержали блогера, который оправдывал войну
24 мая правоохранители сообщили, что задержали в Киеве 33-летнего блогера, который оправдывал военное вторжение России в Украину. Мужчина вел онлайн-трансляции, где полностью поддерживал действия России и войну, начатую в Украине. На своих страницах он размещал пропагандистский контент с призывами в поддержку агрессора.
Ему объявили подозрение в оправдании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины. Теперь блогеру светит до 5 лет тюрьмы.
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