В Киеве слышны взрывы: ПВО отражает атаку БпЛА

Ударные дроны врага добрались до Киева ночью 24 марта. Противовоздушная оборона активно отражает налет.

Об этом информирует городской голова Виталий Кличко. Рассказываем, что известно на данный момент.

Хронология атаки "Шахеды" уже над частью городов, на Киевщине – тревога: куда летят БпЛА

Что известно об атаке врага на Киев и область 24 марта?

В 00:19 в Киеве объявили воздушную тревогу, причиной стала угроза обстрела ударными дронами. В настоящее время "красными" на карте тревог уже были почти все области на Востоке, Юге и в Центре Украины.

Российская армия с нескольких направлений запустила дроны, а также создала угрозу запуска ракет – в небе несколько бортов стратегической авиации.

В столице прогремела серия взрывов – было слышно работу ПВО. Об этом написал также мэр Киева Виталий Кличко, а перед этим в КГВА предупредили, что киевляне могут слышать громкие звуки.

Также в Киевской ОВА отметили, что в области зафиксировано движение вражеских беспилотников. Поэтому в регионе работают силы Противовоздушной обороны.

Где еще раздавались взрывы в эти сутки?