В Киеве уже 5 погибших в результате ночной атаки, среди них ребенок: много пострадавших

Россия жестоко обстреляла Киев ночью 16 апреля. Горожане проснулись от взрывов. На утро становится известно больше деталей о последствиях.

У ГСЧС рассказали, сколько людей погибло и какие разрушения в Киеве. Следует сказать, что на момент публикации новости корреспонденты 24 Канала снова слышали взрывы в столице – на этот раз город атакуют ударные дроны.

Сколько людей погибло и ранено в Киеве сегодня?

На утро говорится о 5 погибших, среди них ребенок 12 лет. Пострадал 21 человек.

Как рассказали спасатели, тела погибших обнаружили в Подольском районе под завалами дома. Фасады обвалились после попадания на открытой территории. Также в этом районе разрушены фасады двух гостиниц и близлежащих домов. В обоих случаях есть и пострадавшие.

В общем зафиксированы разрушения в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском районах.

Последствия удара по Киеву ночью 16 апреля / ГСЧС

Какие последствия ночной атаки в Киеве 16 апреля:

В Оболонском районе загорелись припаркованные автомобили, повреждено рядом расположенное складское здание, шиномонтаж и здание магазина. Здесь погибли 2 человека, также пострадали 6 человек, из которых 4 работника скорой помощи и 2 работника полиции, которые прибыли на место.

Среди погибших – 12-летний мальчик. В результате обстрела в целом пострадали 45 жителей столицы. Из них 26 человек госпитализированы, другим медики оказали помощь на месте или амбулаторно, в частности двум детям.

Какие еще города пострадали в результате атаки 16 апреля?