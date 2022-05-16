В Киеве возобновили плату за проезд

С 16 мая в Киеве возобновлена плата за проезд в метро и наземном коммунальном транспорте.

В КГГА объяснили, что такое решение город принял из-за того, что в Киев возвращаются жители, поэтому нужно возобновлять и полноценную работу общественного транспорта, передает 24 канал.

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Для этого нужно закупать топливо, запчасти для ремонта, платить за электроэнергию и платить заработную плату работникам транспортных предприятий. Все это немалые средства, которых в бюджете нет из-за отсутствия поступлений,

– рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Известно, что пассажиры могут оплатить проезд транспортными картами, через платежные приложения или мобильное приложение "Киев цифровой". Цена за разовый проезд не изменилась, стоимость составляет 8 гривен.

Работа транспорта в столице

Метро доступно для перевозок пассажиров с 6:00 до 22:00.

Движение поездов осуществляется:

на "красной" линии – от станции "Академгородок" до станции "Лесная";

на "синей" линии – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

на "зеленой" линии: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

В КГГА добавили, что остановок на станциях "Майдан Независимости", "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк" не будет, в то же время пересадочные узлы "Золотые ворота" – "Театральная"; "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта" работают. Также возобновила работу станция метро "Кловская". На всех линиях интервал движения поездов составляет 5 – 7 минут в час пик и 10 – 15 минут в другое время.

По сообщению киевского метрополитена, в случае воздушной тревоги и угрозы обстрела движение по наземному участку красной линии будет приостанавливаться, не будут курсировать и поезда зеленой линии через Южный мост.

График работы наземного общественного транспорта продлили, с 16 мая им можно воспользоваться с 6:00 до 22:30.

Также жителям столицы доступны автобусные, трамвайные и троллейбусные перевозки, интервал движения сократили до 10 – 12 минут. КП "Киевпасстранс" осуществляет перевозки:

на 63 автобусных маршрутах общим количеством 141 автобус;

на 17 трамвайных маршрутах общим количеством 74 трамвая;

на 27 троллейбусных маршрутах общим количеством 93 троллейбуса.

В Харькове возобновили движение транспорта

Сегодня, 16 мая, в Харькове впервые с начала российского вторжения начал курсировать наземный общественный транспорт. В городе должны были запустить 4 трамвайных и 8 троллейбусных маршрутов. Также начнут курсировать автобусы.

Первые 2 недели за проезд людям разрешили не платить, ведь многие потеряли работу и остались без сбережений. Поскольку в Харькове действует комендантский час, как и по всей Украине, транспорт будет ездить с 7 часов утра до 19:00 вечера.

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