В Киеве вражеский дрон влетел в многоэтажку
- Вражеский дрон утром попал в 18-этажку в Подольском районе Киева.
- В результате ночной атаки погибли 4 человека, пострадали 45, разрушены фасады домов, несколько человек спасли из-под завалов.
Во время утренней атаки на Киев 16 апреля россияне вбили дроном по многоэтажке. Ночью же враг бил баллистикой.
Детали сообщил мэр города Виталий Кличко. Отбой тревоги в Киеве дали в 7:26.
Что известно о прилете дрона по многоэтажке в Киеве?
В сети публиковали видео, как российский беспилотник очень низко пролетает над домами. Довольно быстро выяснилось, что он ударил по жилому дому.
В Подольском районе вражеский БпЛА буквально влетел в 18-этажку. Летел очень низко. Экстренные службы направляются на место,
– написал Виталий Кличко в 7:07.
Добавим, что мониторинговые сообщества писали: после небольшого "затишья" обнаружили дрон, который двигался именно в Подольском районе.
Виталий Кличко буквально за несколько минут до своего сообщения о попадании заявил, что в городе работает ПВО, а российская атака продолжается. Корреспонденты 24 Канала также слышали взрывы в Киеве.
Какие последствия атаки на Киев ночью и утром 16 апреля?
- По данным Кличко, ночью погибли 4 человека, среди них – 12-летний мальчик. Пострадали 45 жителей города. 26 из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте и амбулаторно (в частности, двум детям).
- Впрочем, ГСЧС пишет о 5 погибших.
- Количество пострадавших районов тоже различается. Но известно, что разрушены фасады домов и гостиниц. Были попадания и по домам, некоторые разрушены. Несколько человек спасли из-под завалов.
- В Оболонском районе ранены медики и полицейские, которые прибыли на место обстрела.
- Также в городе есть изменения в движении транспорта. Это касается троллейбусов №№ 4, 5, 26, 35 и автобусов №№ 32, 36ТР.