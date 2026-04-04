В Киеве взорвалось и сгорело авто: пожар перекинулся на другие машины
- В Киеве на Борщаговке сгорел автомобиль Skoda Kodiaq, пожар повредил еще две машины.
- Жертв или пострадавших нет, обстоятельства инцидента выясняет полиция.
В Киеве на Борщаговке были взрывы и пожар поздно вечером 4 апреля. Полиция выясняет обстоятельства.
Детали собрал 24 Канал. На момент взрывов тревоги в Киеве не было – на момент публикации новости последний раз сирены в столице звучали рано утром 4 апреля.
Смотрите также "Шахеды" снова терроризируют Украину, взрыв прогремел в Сумах: где есть угроза атаки
Что известно о взрыве и пожаре в Киеве вечером 4 апреля?
Спикер ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии 24 Каналу сказал, что пожар полностью ликвидирован. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Позже в ГСЧС добавили, что на улице Жмеринской загорелся припаркованный автомобиль Skoda Kodiaq. Он сгорел полностью, а две рядом расположенные машины несколько повреждены. Жертв или пострадавших нет.
Спасатели потушили пожар в Киеве сегодня
О происшествии сначала написали местные телеграм-каналы. Местом инцидента указали Борщаговку.
На Борщаговке пылает чья-то машина,
– сообщили в телеграм-канале "Мой Киев".
Заметим! В Киеве есть несколько Борщаговок, часть из них – исторические местности, часть – название сел под Киевом. Судя по названию улицы, приведенной в посте ГСЧС, речь о жилом массиве Никольская Борщаговка.
Телеграм-канал "Киев Инфо" отметил, что машины две.
Там тоже выложили видео от читателей. Те предположили, что в машинах могут быть люди. И сказали, что, вероятно, слышали именно звук взрыва, после которого вспыхнул огонь.
В столичной полиции написали, что выясняют обстоятельства взрыва авто в Святошинском районе.
Предварительно известно, что произошло возгорание автомобиля Skoda, также огнем повреждены припаркованные рядом машины,
– говорится в заметке.
Полиция отметила, что информация о пострадавших пока не поступала. На месте работают все профильные службы, которые устанавливают обстоятельства происшествия.
Что известно о последних взрывах в Киеве?
Интересный случай произошел 1 апреля. Тогда столичные телеграм-каналы со ссылкой на читателей информировали о взрывах на левом берегу Киева. Но в КГГА довольно быстро опровергли это. Тревоги не было.
Но, к сожалению, Россия атаковала столицу утром 4 апреля. Утром враг ударил дронами, обломки упали в Дарницком районе Киева на крышу четырехэтажного офисного здания. Вспыхнул пожар.
Жестокая атака по Киевской области 3 апреля унесла жизнь человека – в Вишневом погиб охранник. А в Чабанах в тот же день ударили по ветеринарной клинике, погибли десятки животных.
Во время ударов по Киевской области дрон упал на территории Национального военного мемориального кладбища вблизи Виты-Почтовой. Это произошло как раз перед захоронением – к счастью, никто не пострадал.