В части Киева внезапно исчез свет, остановилось метро и электротранспорт: что известно
- В Киеве произошли масштабные перебои с электроснабжением, что оставило без света часть левого берега, вызвало проблемы с водоснабжением и частичной остановкой метро.
- Остановились некоторые маршруты троллейбусов и трамваев, но энергетики обещают возобновить поставки до 16:00, пока метро на "синей" и "зеленой" линиях функционирует в обычном режиме.
В Киеве зафиксировали масштабные перебои с электроснабжением - без света остался левый берег столицы. Также есть проблемы с водой и частично остановилось движение метро.
Пока официальной информации о причинах отключения света нет. Об этом сообщает Суспильне.
Что известно об отключении света в Киеве?
В Киеве произошли перебои с электроснабжением – без света осталась часть левого берега столицы. Одновременно сообщается о проблемах водоснабжения в районе Оболони. В Киевводоканале подтвердили Суспильному, что вода отсутствует на левом берегу столицы, а также в Печерском, Голосеевском, Соломенском и Святошинском районах.
Кроме того, из-за ситуации частично остановилось движение метро. Известно, что движение остановлено от станции Днепр до станции Лесной.
В социальных сетях сообщают, что энергетики обещают возобновить энергоснабжение к 16:00.
Впоследствии в Киевской городской военной администрации подтвердили перебои с электроснабжением. Из-за проблем с напряжением, возникли проблемы с общественным транспортом. общественного транспорта. В частности, часть наземного электротранспорта работает с перебоями. В столичном метрополитене участок между станциями "Днепр" – "Лесная" временно не работал, однако в настоящее время движение поездов возобновляется. "Синяя" и "зеленая" линии метро продолжают функционировать в обычном режиме.
В "Киевпасстрансе" отметили, что была приостановлена работа:
- троллейбусных маршрутов: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к;
- трамвайных маршрутов: 8, 28, 29, 33, 35
Напомним, Укрэнерго сообщало, что применение графика почасовых отключений на территории Украины не прогнозируется.
В каких городах недавно были проблемы с электроснабжением?
25 марта российская атака оставила без света около 21 тысяч жителей Славутича. Энергетики работали над восстановлением электроснабжения, критическая инфраструктура подключена к резервным источникам питания, однако связь и интернет остаются доступными.
В тот же день после массированной российской атаки и российских ударов по энергетике в Черниговской области произошло отключение света. Известно, что более 100 тысяч потребителей остались без электроснабжения.
Известно, что 24 марта Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего часть потребителей в шести областях осталась без электричества. Поэтому Укрэнерго ввело почасовые отключения и ограничило потребление для промышленности, призвав граждан бережно использовать электроэнергию в часы пиковой нагрузки.