В части Киева внезапно исчез свет, остановилось метро и электротранспорт: что известно

В Киеве зафиксировали масштабные перебои с электроснабжением - без света остался левый берег столицы. Также есть проблемы с водой и частично остановилось движение метро.

Пока официальной информации о причинах отключения света нет. Об этом сообщает Суспильне.

Что известно об отключении света в Киеве?

В Киеве произошли перебои с электроснабжением – без света осталась часть левого берега столицы. Одновременно сообщается о проблемах водоснабжения в районе Оболони. В Киевводоканале подтвердили Суспильному, что вода отсутствует на левом берегу столицы, а также в Печерском, Голосеевском, Соломенском и Святошинском районах.

Кроме того, из-за ситуации частично остановилось движение метро. Известно, что движение остановлено от станции Днепр до станции Лесной.

В социальных сетях сообщают, что энергетики обещают возобновить энергоснабжение к 16:00.

Впоследствии в Киевской городской военной администрации подтвердили перебои с электроснабжением. Из-за проблем с напряжением, возникли проблемы с общественным транспортом. общественного транспорта. В частности, часть наземного электротранспорта работает с перебоями. В столичном метрополитене участок между станциями "Днепр" – "Лесная" временно не работал, однако в настоящее время движение поездов возобновляется. "Синяя" и "зеленая" линии метро продолжают функционировать в обычном режиме.

В "Киевпасстрансе" отметили, что была приостановлена ​​работа:

троллейбусных маршрутов: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к;

трамвайных маршрутов: 8, 28, 29, 33, 35

Напомним, Укрэнерго сообщало, что применение графика почасовых отключений на территории Украины не прогнозируется.

