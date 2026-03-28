Що відомо про відключення світла у Києві?
У Києві сталися перебої з електропостачанням – без світла залишилася частина лівого берега столиці. Одночасно повідомляється про проблеми з водопостачанням у районі Оболоні.
Крім того, через ситуацію частково зупинився рух метро. Відомо, що рух зупинено від станції Дніпро до станції Лісова. Причини перебоїв наразі офіційно не уточнюються.
У соціальних мережах повідомляють, що енергетики обіцяють відновити енергопостачання до 16:00.