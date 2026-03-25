Місто та вся критична інфраструктура працює на резервному живленні та генераторах. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Що відомо про ситуацію у Славутичі?

Російські війська вранці здійснили атаку по енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого Славутич тимчасово залишився без централізованого електропостачання. Без світла опинилися близько 21 тисячі мешканців міста.

Наразі енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання. Об'єкти критичної інфраструктури переведені на резервні джерела живлення. Тепло- та водопостачання забезпечуються, соціальні заклади функціонують завдяки генераторам.

Попри відключення електроенергії, зв'язок та інтернет у місті залишаються доступними.

Міський голова Юрій Фомічев додав, що за потреби будуть відкриті пункти незламності і як тільки буде можливість, міський бізнес працює на генераторах.

