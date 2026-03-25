Город и вся критическая инфраструктура работает на резервном питании и генераторах. Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Что известно о ситуации в Славутиче?
Российские войска утром совершили атаку по энергетической инфраструктуре, в результате чего Славутич временно остался без централизованного электроснабжения. Без света оказались около 21 тысячи жителей города.
Сейчас энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники питания. Тепло- и водоснабжение обеспечиваются, социальные учреждения функционируют благодаря генераторам.
Несмотря на отключение электроэнергии, связь и интернет в городе остаются доступными.
Городской голова Юрий Фомичев добавил, что при необходимости будут открыты пункты несокрушимости и как только будет возможность, городской бизнес работает на генераторах.
Что известно об атаках на украинскую энергетику?
После массированной российской атаки и российские удары по энергетике на Черниговщине более 100 тысяч потребителей остались без электроснабжения. Важно, что российские атаки влияют не только на Украину. Вследствие предыдущей атаки России на Украину, в Молдове возник дефицит электроэнергии, что привело к введению чрезвычайного положения в энергосфере.
Из-за ударов по энергетической инфраструктуре во время атаки россиян 24 марта на Тернопольской и Хмельницкой областях фиксируют перебои со светом. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
В общем известно, что 24 марта Россия атаковала инфраструктуру энергетики Украины, оставив часть потребителей в 6 областях без электроснабжения. Как следствие, Укрэнерго ввело графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленности, призывая к экономному использованию электроэнергии в пиковые часы.