Велосипедисты наказали владельца Tesla, который ехал велодорожкой в Киеве

В Голосеевском районе Киева несколько велосипедистов со скандалом согнали наглого водителя элитного электрокара с велодорожки. Мужчина нагло двигался по запретной для этого зоне и не собирался съезжать.

Когда на пути Tesla появилась группа велосипедистов, водитель остановился, но все же собирался проехать велодорожкой. Возвращаться на дорогу нарушитель ПДД не хотел.

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Заставили вернуться

Инцидент произошел на улице Академика Заболотного днем 26 сентября.

Водитель Tesla упорно двигался по велосипедной дорожке, пока его не заставили остановиться владельцы двухколесного транспорта.

После недолгих разборок по меньшей мере четверо мужчин отстояли свое право на движение по разрешенной зоне.

Наглому автовладельцу пришлось выезжать на тротуар и разворачиваться. Впоследствии он под одобрительные возгласы толпы вернулся на проезжую часть.

Общение с водителем электрокара, а также его маневры после сняли на камеру свидетели происшествия. В комментариях к сообщению в соцсетях пользователи отметили, что в Киеве двигаться велодорожками почти невозможно именно из-за подобного отношения водителей к велосипедистам.

Кроме того, киевляне подчеркнули, что автовладельцы постоянно паркуют свои машины именно на велодорожках.

Смотрите видео, как велосипедисты заставили владельца Tesla разворачиваться и выезжать на дорогу: