Коли на шляху Tesla з'явилася група велосипедістів, водій зупинився, але все ж таки збирався проїхати велодоріжкою. Повертатися на дорогу порушник ПДР не хотів.

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Змусили повертатися

Інцидент стався на вулиці Академіка Заболотного вдень 26 вересня.

Водій Tesla вперто рухався велосипедною доріжкою, доки його не змусили зупинитися власники двоколісного транспорту.

Після недовготривалих розбірок щонайменше четверо чоловіків відстояли своє право на рух дозволеною зоною.

Нахабному автовласнику довелося виїжджати на тротуар та розгортатися. Згодом він під схвальні вигуки натовпу повернувся на проїзну частину.

Спілкування з водієм електрокару, а також його маневри після зняли на камеру свідки події. У коментарях до допису у соцмережах користувачі зазначили, що у Києві рухатися велодоріжками майже неможливо саме через подібне ставлення водіїв до велосипедистів.

Крім того, кияни підкреслили, що автовласники постійно паркують свої машини саме на велодоріжках.

Дивіться відео, як велосипедисти змусили власника Tesla розгортатися та виїжджати на дорогу: