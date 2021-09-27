Когда на пути Tesla появилась группа велосипедистов, водитель остановился, но все же собирался проехать велодорожкой. Возвращаться на дорогу нарушитель ПДД не хотел.

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Заставили вернуться

  • Инцидент произошел на улице Академика Заболотного днем 26 сентября.
  • Водитель Tesla упорно двигался по велосипедной дорожке, пока его не заставили остановиться владельцы двухколесного транспорта.
  • После недолгих разборок по меньшей мере четверо мужчин отстояли свое право на движение по разрешенной зоне.

Наглому автовладельцу пришлось выезжать на тротуар и разворачиваться. Впоследствии он под одобрительные возгласы толпы вернулся на проезжую часть.

Общение с водителем электрокара, а также его маневры после сняли на камеру свидетели происшествия. В комментариях к сообщению в соцсетях пользователи отметили, что в Киеве двигаться велодорожками почти невозможно именно из-за подобного отношения водителей к велосипедистам.

Кроме того, киевляне подчеркнули, что автовладельцы постоянно паркуют свои машины именно на велодорожках.

Смотрите видео, как велосипедисты заставили владельца Tesla разворачиваться и выезжать на дорогу: