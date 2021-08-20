Разговоры о вероятном отстранении Виталия Кличко от должности главы КГГА набирают обороты. 20 августа состоится заседание СНБО, на котором могут рассматривать этот вопрос.

Очень вероятно, что Кличко лишат должности в КГГА именно на этом заседании. Такую информацию сообщили источники из окружения президента Зеленского.

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"После сноса очередного исторического здания (Усадьба Барбана – 24 канал) в ночь на 20 августа это – вполне возможный сценарий, с 90% вероятностью", – подчеркнул собеседник издания.

Эта усадьба была уникальным образцом застройки второй половины XIX – XX веков. Застройщик под прикрытием титушек привез строительную технику и в 5 утра снес здание

Решение в отношении Виталия Кличко могут озвучить украинцам уже 20 августа, по итогам заседания СНБО. Брифинг по его результатам стартует примерно в 17:30.

Заметим, что согласно действующему законодательству Украины, мэр Киева согласно своим должностным обязанностям возглавляет исполнительный орган Киевсовета – городскую государственную администрацию. Еще в декабре 2003 года Конституционный Суд разъяснил, что городской глава – это главное должностное лицо территориальной общины Киева и возглавляет КГГА. То есть эти должности там признали нераздельными.

Кличко приглашали на заседание СНБО

Городской глава Киева сообщил, что его приглашали посетить заседание Совета нацбезопасности и обороны. Впрочем, он отказался, так как позвонили на этот счет слишком поздно. Политик уже отправился в рабочую поездку на Черниговщину.

Спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что вопроса устранения Кличко пока нет в повестке дня заседания. Впрочем, в то же время он не исключает, что оно может там появиться.