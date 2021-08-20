Заседание состоится 20 августа в Киеве. В ОП объявили о проведении брифинга по его результатам.
Кстати Из-за преследований жителей Крыма: Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 70 человек
Что могут рассматривать на заседании СНБО
На этот раз оно будет не выездным и состоится в Киеве. Брифинг по его результатам пройдет ориентировочно в 17:30. Как и обычно, полного перечня вопросов, которые рассмотрит СНБО, нет. Впрочем, накануне заседаний появлялись темы, которые рассмотрит Совбез.
- Санкции за преследование жителей оккупированного Крыма
Кабин предлагает СНБО ввести санкции из-за преследования общины ПЦУ на территории временно оккупированного Крыма. В списке – 18 российских судей и представителей оккупационной власти. Другим распоряжением правительство дает предложение применить санкции к 52 людям, причастным к преследованию населения на территории Крыма.
Ограничения предлагают ввести минимум на 5 лет.
- Отстранение Кличко
По информации СМИ, СНБО также может рассматривать отставку Виталия Кличко с должности главы КГГА. И сам мэр Киева в эфире Украинского радио, заявлял о таком возможном ходе событий.
Формальным основанием для рассмотрения такого вопроса на СНБО может стать статус Киева как столицы Украины и выявление в городе коррупционных проблем.
Что рассматривали на предыдущем заседании СНБО
- 30 июля Совет национальной безопасности и обороны провел свое первое выездное заседание – в Краматорске на Донетчине.
- Тогда рассмотрели 8 вопросов, касающихся энергетического сектора, медицины, санкций против контрабандистов и работы Укрзализныци.
- По словам Данилова, СНБО также рассмотрел отдельные вопросы в тайном режиме. Речь идет о реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы.