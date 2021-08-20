Заседание состоится 20 августа в Киеве. В ОП объявили о проведении брифинга по его результатам.

Кстати Из-за преследований жителей Крыма: Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 70 человек

Что могут рассматривать на заседании СНБО

На этот раз оно будет не выездным и состоится в Киеве. Брифинг по его результатам пройдет ориентировочно в 17:30. Как и обычно, полного перечня вопросов, которые рассмотрит СНБО, нет. Впрочем, накануне заседаний появлялись темы, которые рассмотрит Совбез.

Санкции за преследование жителей оккупированного Крыма

Кабин предлагает СНБО ввести санкции из-за преследования общины ПЦУ на территории временно оккупированного Крыма. В списке – 18 российских судей и представителей оккупационной власти. Другим распоряжением правительство дает предложение применить санкции к 52 людям, причастным к преследованию населения на территории Крыма.

Ограничения предлагают ввести минимум на 5 лет.

Отстранение Кличко

По информации СМИ, СНБО также может рассматривать отставку Виталия Кличко с должности главы КГГА. И сам мэр Киева в эфире Украинского радио, заявлял о таком возможном ходе событий.

Формальным основанием для рассмотрения такого вопроса на СНБО может стать статус Киева как столицы Украины и выявление в городе коррупционных проблем.

Что рассматривали на предыдущем заседании СНБО