Перше засідання у цьому місяці відбудеться 20 серпня у Києві. В ОП оголосили про проведення брифінгу за його результатами.
До речі Через переслідування жителів Криму: Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти 70 людей
Що можуть розглядати на засіданні РНБО
Цього разу воно буде не виїзним і відбудеться у Києві. Брифінг за його результатами пройде орієнтовно о 17:30. Як і зазвичай, повного переліку питань, які розгляне РНБО, немає. Втім, напередодні засідань з'являлися орієнтовні теми, які розгляне Радбез.
- Санкції через переслідування жителів окупованого Криму
Кабін пропонує РНБО ввести санкції через переслідування громади ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму. У списку – 18 російських суддів та представників окупаційної влади. Іншим розпорядженням уряд дає пропозицію застосувати санкції до 52 людей, причетних до переслідування населення на території Криму.
Обмеження пропонують запровадити щонайменше на 5 років.
- Відсторонення Кличка
За інформацією ЗМІ, РНБО також може розглядати відставку Віталія Кличка з посади очільника КМДА. І сам мер Києва в ефірі Українського радіо, заявляв про такий можливий хід подій.
Формальною підставою для розгляду такого питання на РНБО може стати статус Києва як столиці України та виявлення в місті корупційні проблеми.
Що розглядали на попередньому засіданні РНБО
- 30 липня Рада національної безпеки та оборони провела своє перше виїзне засідання – у Краматорську на Донеччині.
- Тоді розглянули 8 важливих питань, що стосувалися енергетичного сектору, медицини, санкцій проти контрабандистів та роботи Укрзалізниці.
- За словами Данілова, РНБО також розглянула окремі питання у таємному режимі. Мовиться про реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону.