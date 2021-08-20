Перше засідання у цьому місяці відбудеться 20 серпня у Києві. В ОП оголосили про проведення брифінгу за його результатами.

До речі Через переслідування жителів Криму: Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти 70 людей

Що можуть розглядати на засіданні РНБО

Цього разу воно буде не виїзним і відбудеться у Києві. Брифінг за його результатами пройде орієнтовно о 17:30. Як і зазвичай, повного переліку питань, які розгляне РНБО, немає. Втім, напередодні засідань з'являлися орієнтовні теми, які розгляне Радбез.

  • Санкції через переслідування жителів окупованого Криму

Кабін пропонує РНБО ввести санкції через переслідування громади ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму. У списку – 18 російських суддів та представників окупаційної влади. Іншим розпорядженням уряд дає пропозицію застосувати санкції до 52 людей, причетних до переслідування населення на території Криму.

Обмеження пропонують запровадити щонайменше на 5 років.

  • Відсторонення Кличка

За інформацією ЗМІ, РНБО також може розглядати відставку Віталія Кличка з посади очільника КМДА. І сам мер Києва в ефірі Українського радіо, заявляв про такий можливий хід подій.

Формальною підставою для розгляду такого питання на РНБО може стати статус Києва як столиці України та виявлення в місті корупційні проблеми.

Що розглядали на попередньому засіданні РНБО

  • 30 липня Рада національної безпеки та оборони провела своє перше виїзне засідання – у Краматорську на Донеччині.
  • Тоді розглянули 8 важливих питань, що стосувалися енергетичного сектору, медицини, санкцій проти контрабандистів та роботи Укрзалізниці.
  • За словами Данілова, РНБО також розглянула окремі питання у таємному режимі. Мовиться про реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону.