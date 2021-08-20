Перше засідання у цьому місяці відбудеться 20 серпня у Києві. В ОП оголосили про проведення брифінгу за його результатами.

До речі Через переслідування жителів Криму: Кабмін пропонує РНБО ввести санкції проти 70 людей

Що можуть розглядати на засіданні РНБО

Цього разу воно буде не виїзним і відбудеться у Києві. Брифінг за його результатами пройде орієнтовно о 17:30. Як і зазвичай, повного переліку питань, які розгляне РНБО, немає. Втім, напередодні засідань з'являлися орієнтовні теми, які розгляне Радбез.

Санкції через переслідування жителів окупованого Криму

Кабін пропонує РНБО ввести санкції через переслідування громади ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму. У списку – 18 російських суддів та представників окупаційної влади. Іншим розпорядженням уряд дає пропозицію застосувати санкції до 52 людей, причетних до переслідування населення на території Криму.

Обмеження пропонують запровадити щонайменше на 5 років.

Відсторонення Кличка

За інформацією ЗМІ, РНБО також може розглядати відставку Віталія Кличка з посади очільника КМДА. І сам мер Києва в ефірі Українського радіо, заявляв про такий можливий хід подій.

Формальною підставою для розгляду такого питання на РНБО може стати статус Києва як столиці України та виявлення в місті корупційні проблеми.

Що розглядали на попередньому засіданні РНБО