Владельцев дронов просят помочь территориальной обороне Киева

25 февраля 2022 , 09:33
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112 ОБрТрО

В отдельной бригаде теробороны города Киева и Минобороны обратились к гражданам.

Об этом сообщили на страницах ведомств в фейсбуке 25 февраля. Речь идет о том, чтобы граждане предоставили свои дроны в пользование опытным пилотам.

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Помощь дронами

Тех, кто умеет управлять дронами, призывают присоединиться к совместному патрулированию Киева с подразделениями 112 ОБрТрО. За более подробной информацией просят обращаться непосредственно к представителям бригады по ссылке.

Киев – наш дом, защищать его – общая задача,
– подчеркнули в теробороне столицы.

Желающим помочь защитникам Киева нужно написать представителям 112 ОБрТрО в мессенджер. Нужно указать:

  • район города, где удобнее патрулировать;
  • есть ли опыт пилотирования;
  • тип дрона;
  • количество аккумуляторов;
  • проходил ли службу в армии;
  • контактные данные.
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Автор: Євгенія Пласконь