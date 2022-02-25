Владельцев дронов просят помочь территориальной обороне Киева
25 февраля 2022 , 09:33Читати новину українською
Источник:112 ОБрТрО
В отдельной бригаде теробороны города Киева и Минобороны обратились к гражданам.
Об этом сообщили на страницах ведомств в фейсбуке 25 февраля. Речь идет о том, чтобы граждане предоставили свои дроны в пользование опытным пилотам.
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Помощь дронами
Тех, кто умеет управлять дронами, призывают присоединиться к совместному патрулированию Киева с подразделениями 112 ОБрТрО. За более подробной информацией просят обращаться непосредственно к представителям бригады по ссылке.
Киев – наш дом, защищать его – общая задача,
– подчеркнули в теробороне столицы.
Желающим помочь защитникам Киева нужно написать представителям 112 ОБрТрО в мессенджер. Нужно указать:
- район города, где удобнее патрулировать;
- есть ли опыт пилотирования;
- тип дрона;
- количество аккумуляторов;
- проходил ли службу в армии;
- контактные данные.