Об этом сообщили на страницах ведомств в фейсбуке 25 февраля. Речь идет о том, чтобы граждане предоставили свои дроны в пользование опытным пилотам.

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Помощь дронами

Тех, кто умеет управлять дронами, призывают присоединиться к совместному патрулированию Киева с подразделениями 112 ОБрТрО. За более подробной информацией просят обращаться непосредственно к представителям бригады по ссылке.

Киев – наш дом, защищать его – общая задача,

– подчеркнули в теробороне столицы.

Желающим помочь защитникам Киева нужно написать представителям 112 ОБрТрО в мессенджер. Нужно указать:

район города, где удобнее патрулировать;

есть ли опыт пилотирования;

тип дрона;

количество аккумуляторов;

проходил ли службу в армии;

контактные данные.

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