Про це повідомили на сторінках відомств у фейсбуці 25 лютого. Мовиться про те, щоб громадяни надали свої дрони в користування досвідченим пілотам.
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Допомога дронами
Тих, хто вміють управляти дронами, закликають долучитися до спільного патрулювання Києва з підрозділами 112 ОБрТрО. За детальнішою інформацією просять звертатися безпосередньо до представників бригади за посиланням.
Київ – наша домівка, боронити його – спільна задача,
– наголосили в теробороні столиці.
Охочим допомогти захисникам Києва потрібно написати представникам 112 ОБрТрО у месенджер. Потрібно вказати:
- район міста, де зручніше патрулювати;
- чи є досвід пілотування;
- тип дрона;
- кількість акумуляторів;
- чи проходив службу в армії;
- контактні дані.