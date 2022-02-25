Про це повідомили на сторінках відомств у фейсбуці 25 лютого. Мовиться про те, щоб громадяни надали свої дрони в користування досвідченим пілотам.

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Допомога дронами

Тих, хто вміють управляти дронами, закликають долучитися до спільного патрулювання Києва з підрозділами 112 ОБрТрО. За детальнішою інформацією просять звертатися безпосередньо до представників бригади за посиланням.

Київ – наша домівка, боронити його – спільна задача,
– наголосили в теробороні столиці.

Охочим допомогти захисникам Києва потрібно написати представникам 112 ОБрТрО у месенджер. Потрібно вказати:

  • район міста, де зручніше патрулювати;
  • чи є досвід пілотування;
  • тип дрона;
  • кількість акумуляторів;
  • чи проходив службу в армії;
  • контактні дані.