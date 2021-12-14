Владелец киевской сети ресторанов обматерил клиентку

Посетительница ресторана Ramen vs Marketing опубликовала отрицательный отзыв после того, как попробовала рамен в заведении шеф-повара Евгения Михайленко. В ответ на это владелец набросился на женщину с гневными комментариями.

Пост с критикой рецепта рамэн написала на своей странице в фейсбуке Велина Вайткунайте 12 декабря. Женщина отметила, что блюдо в распиаренном заведении стало для нее разочарованием 2021 года.

Смотрите также В Киеве пешеход проучил водителя, который гонял по тротуару

Пользовательница написала, что не пробовала аутентичный рамен, но ей есть с чем сравнивать.

Иди дальше и не занимай место

Вайткунайте рассказала, что бульон в рамэне был похожим на веганский или рыбно-веганский.

В блюдо добавили тофу, занимавшую пол тарелки, а также похожую на курицу сухую свинину.

Сушеный чеснок перебивал вкус всех остальных ингредиентов.

Женщина не смогла доесть порцию из 400 граммов, хотя была очень голодна.

В ответ на пост клиентки свой комментарий написал шеф-повар сети Food vs Marketing Евгений Михайленко. Сделал он это далеко не в лучших традициях.



Ох, **ать, кто ты такая и откуда взялась? Таких гастрокритиков за шесть лет работы я видел до**я. Не нравится — иди дальше и не занимай место,

– отметил владелец сети.



Реакция на плохой отзыв клиентки / Скриншот со странички Велины Вайткунайте

Возмущенные киевляне пытаются обвалить рейтинг заведения

Реакция ресторатора изрядно возмутила пользователей. Поэтому они начали оставлять негативные отзывы в GoogleMaps. Люди отмечают, что шеф хамит клиентам, а в заведении – низкий уровень коммуникации с посетителями. Сейчас рейтинг ресторана достигает 4,5 звезды из 5.