Вмерз в лед: спасатели достали тело мужчины из Днепра

В Дарницком районе столицы, на Днепровской набережной, 7, лежало тело мужчины. Очевидцы вызвали спасателей.

Работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций приехали на место инцидента и увидели тело мужчины на расстоянии 15 метров от берега. Происшествие случилось 9 февраля.

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Как действовали спасатели

На месте работало очередное отделение группы водолазно-спасательных работ. Когда они приблизились к телу, то увидели, что оно вмерзло в лед.

Спасатели деблокировали тело мужчины и передали правоохранителям. Сейчас устанавливают обстоятельства трагического случая.

Еще одна смерть на воде на Киевщине

В селе Крушинка Фастовского района 52-летний мужчина 19 января нырнул в прорубь, однако не смог самостоятельно выплыть. Его тело искали водолазы ГСЧС. Очевидцы происшествия отметили, что погибший был пьян.



Как вести себя на кризисе / инфографика 24 канала