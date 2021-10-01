Вместо розыгрыша – эвакуация класса: появились детали о юном "отравителе" в гимназии Голосеева

В гимназии №179 Голосеевского района Киева 12 детям стало плохо после выходки одноклассника. Мальчик разбрызгал в классе неизвестное вещество, и ученики начали жаловаться на головную боль и тошноту.

В конце концов выяснилось, что причиной их плохого самочувствия предположительно стала бомбочка для розыгрышей, которая свободно продается. В состав игрушки входил сероводород, сода и лимонная кислота. Такая смесь вообще не должна нести опасности для здоровья.

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Тревога была недолгой

На место инцидента немедленно прибыли врачи, спасатели и полиция. Медики сразу же осмотрели детей, впрочем, никого из них госпитализировать не пришлось. Ученикам сразу стало лучше, как только они подышали свежим воздухом.

Тем временем спасатели взяли пробы воздуха в классе, где все произошло. Впрочем, все показатели уже были нормальными.

Родителей шалуна вызвали в полицию

Маме и папе ученика 4 класса придется сходить в полицию на профилактическую беседу. Однако администрация гимназии не держит зла на ребенка и даже частично его защищает.

Детские шалости. Эта бомбочка есть в свободной продаже. Как такой сюрприз не очень приятный. Давид – очень способный мальчик, таким образом он исследовал мир,

– убеждена директор образовательного учреждения.

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Эвакуация целой гимназии за считанные минуты

Из инженерной гимназии на Осокорках 1 октября пришлось эвакуировать 1500 учеников и персонал. Это случилось из-за пожара с задымлением. Огонь охватил 25 квадратных метров площади в столовой, но дым распространился по всему зданию.

К счастью, никто не пострадал, а пламя удалось потушить за 15 минут.