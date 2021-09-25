Водители имеют один шанс: в киевских маршрутках продолжаются серьезные рейды
Источник:24 канал
В Киеве начали действовать новые правила для маршруток. Их соблюдение проверяют специальные инспекторы.
Инспекторы контролируют масочный режим, музыку, чистоту и соответствующие температуры в салоне. Говорится о летнем и зимнем периодах.
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Количество инспекторов держат в тайне
Инспекторы днем проводят в основном по 5 проверок. Им выдают специальные нагрудные камеры, которые могут фиксировать нарушения с помощью видео и звука.
Это для того, чтобы не было фальсификаций. Мы каждый вечер выгружаем видео для проверки,
– рассказал инспектор Егор Подолинный.
В Киевской городской госадминистрации не объявляют, сколько инспекторов находятся на службе для проверки киевских водителей. Инспекция столичных маршруток будет проходить в 2 форматах:
- регулярные;
- внеочередные.
В Киеве почти 1,5 тысячи маршруток. Каждая из них должна пройти проверку. Впрочем, у перевозчиков будет только 1 шанс исправиться.
Если в течение 14 дней, во время повторной проверки, инспекторы обнаружат, что недостатки не устранят, то с перевозчиком будут разрывать договор.
Мнения водителей и киевлян отличаются
Киевские водители в оценках новой инициативы пока сдержаны. Считают, что у транспорта должна быть эффективная проверка.
Должен быть техосмотр и порядок с документами,
– уверен водитель Владимир.
Сами же киевляне считают, что, возможно, идея с инспекторами и хорошая. Однако эффективнее было бы заменить большинство маршруток новыми автобусами.
"Маршрутки некомфортные. Они уже отжили свое. Их нужно заменить на более новые и современные", – поделилась киевлянка Оксана.
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Отказ от столичных маршруток давний
В столице регулярно регистрируют петиции об отказе от маршруток и переход на автобусы и электротранспорт. Впрочем, глобальных изменений не происходит.
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Эксперты считают, что подобную проблему не только в Киеве, но и в других городах может решить только власть.
Если конкурсная комиссия потребует от претендентов на маршруты наличие крупногабаритных автобусов, то мы с вами, как пользователи услуг, будем иметь их.