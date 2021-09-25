Інспектори контролюють масковий режим, музику, чистоту та відповідні температури у салоні. Мовиться про літній та зимовий періоди.

До теми Лише українською, в уніформі та без музики: хто та як перевірятиме маршрутки у Києві

Кількість інспекторів тримають у таємниці

Інспектори вдень проводять здебільшого по 5 перевірок. Їм видають спеціальні нагрудні камери, які можуть фіксувати порушення за допомогою відео й звуку.

Це для того, щоб не було фальсифікацій. Ми щовечора вивантажуємо відео для перевірки,

– розповів інспектор Єгор Подолінний.

У Київській міській держадміністрації не оголошують, скільки інспекторів перебувають на службі задля перевірки київських водіїв. Інспекція столичних маршруток відбуватимуться у 2 форматах:

регулярні;

позачергові.

Зауважте! Регулярні перевірки триватимуть раз у 3 місяці. Тоді перевізника попереджатимуть завчасно. Позачергові рейди проводитимуть за скаргами громадян.

У Києві є майже 1,5 тисячі маршруток. Кожна з них має пройти перевірку. Утім, у перевізників буде лише 1 шанс виправитись.

Якщо протягом 14 днів, під час повторної перевірки, інспектори виявлять, що недоліки не усунуть, то з перевізником розриватимуть договір.

Думки водіїв і киян різняться

Київські водії в оцінках нової ініціативи поки стримані. Вважають, що у транспорту має бути ефективна перевірка.

Має бути техогляд і порядок із документами,

– упевнений водій Володимир.

Самі ж кияни вважають, що, можливо, ідея з інспекторами й хороша. Проте ефективніше було б замінити більшість маршруток новими автобусами.

"Маршрутки некомфортні. Вони вже віджили своє. Їх потрібно змінити на більш нові й сучасні", – поділилась киянка Оксана.

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Відмова від столичних маршруток давня

У столиці регулярно реєструють петиції про відмову від маршруток та перехід на автобуси й електротранспорт. Утім, глобальних змін не відбувається.

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Експерти вважають, що подібну проблему не тільки в Києві, але і в інших містах може вирішити лише міська влада.