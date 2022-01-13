Водителя Кличко обвинили в наглой парковке возле "зебры"

Водителя мэра Киева Виталия Кличко обвинили в нарушении правил парковки в центре столицы. Соответствующее видео появилось в сети 13 января.

Внедорожник, которым якобы ездит глава города, заметили возле агентства Интерфакс, куда он приехал на интервью.

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"Замуровали" пешеходный переход

Машина, которая вызвала возмущение у киевлян, стояла на расстоянии менее 10 метров от "зебры", а это запрещено правилами дорожного движения. За такое нарушение предусмотрено наказание в виде 255 гривен штрафа.

Авторы статьи отметили, что такой поступок – не лучший пример для других жителей столицы, которые тоже часто грешат разными нарушениями на дороге.

"Прославились" даже полицейские

В начале ноября почти так же припарковались полицейские в Печерском районе столицы. Впрочем, тогда авто вообще стояло посреди пешеходного перехода.

Водителя мэра Кличко обвинили в нарушении правил парковки: видео

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Текст публикации "Типичного Киева":

Авто главы столицы Виталия Кличко припарковалось с нарушением правил под агентством Интерфакс. Машина Кличко остановилась на расстоянии менее 10 метров до пешеходного перехода, штраф за такое нарушение составляет 255 гривен.

Ну что тут сказать? Подал хороший пример автолюбителям Киева. А если ты мэр, то не оштрафуют и на штрафплощадку не заберут?