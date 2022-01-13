Позашляховик, яким нібито їздить очільник міста, помітили біля агентства Інтерфакс, куди він приїхав на інтерв'ю.

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"Замурували" пішохідний перехід

Автівка, яка викликала обурення в киян, стояла на відстані менше 10 метрів від "зебри", а це заборонено правилами дорожнього руху. За таке порушення передбачене покарання у вигляді 255 гривень штрафу.

Автори допису зазначили, що такий вчинок – не найкращий приклад для інших мешканців столиці, які теж часто грішать різними порушеннями на дорозі.

"Прославились" навіть поліцейські

На початку листопада майже так само запаркувалися поліцейські у Печерському районі столиці. Втім, тоді авто взагалі стояло посеред пішохідного переходу.

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Текст публікації "Типового Києва":

Авто очільника столиці Віталія Кличка припаркувалося з порушенням правил під агентством Інтерфакс. Автівка Кличка зупинилась на відстані менше 10 метрів до пішохідного переходу, штраф за таке порушення складає 255 гривень.

Ну що тут сказати? Подав гарний приклад автолюбителям Києва. А якщо ти мер, то не оштрафують і на штрафмайданчик не заберуть?