Водителям следует быть осмотрительными: Киев окутал густой туман

12 декабря 2021 , 13:24
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Источник:

ГСЧС

Спасатели предупредили водителей об опасности. Столицу окутал густой туман, из-за чего в городе была плохая видимость на дорогах.

Видимость в Киеве и области составляет 200 – 500 метров. Из-за этого в ГСЧС объявили желтый уровень опасности.

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Туман может вызвать нарушение движения

Спасатели предупредили водителей о возможных проблемах в движении транспорта из-за низкой видимости. Также в ГСЧС призвали быть осторожными и бдительными на дорогах.


Туман в Киеве / Фото Ирины Выхрущ / 24 канал

Именно поэтому спасатели призывают соблюдать правила безопасности во время тумана.

  • рассчитывайте скорость движения так, чтобы можно было резко остановиться;
  • сохраняйте дистанцию с другими авто;
  • включите ближний свет, чтобы сделать свой транспорт заметным для других участников дорожного движения;
  • если ваше авто оборудовано противотуманными фарами  –  также включайте их;
  • двигайтесь по разметкам на дороге;
  • при полном отсутствии видимости съедьте на обочину и включите аварийные огни, чтобы другие участники дорожного движения могли Вас заметить.


Туман в Киеве / Фото Ирины Выхрущ / 24 канал

Также 24 канал хочет напомнить правила поведения для пешеходов во время тумана.

  • не перебегайте дорогу. Если при нормальной видимости водитель может быстро затормозить, то при тумане может просто даже не заметить вас;
  • не ходите по краю дороги, особенно вдоль движения транспорта;
  • используйте светоотражающие элементы на одежде или сумке;
  • если вы пользуетесь велосипедом, то при таких погодных условиях лучше передвигаться пешком.

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Автор: Іван Магуряк