Водка на завтрак, стойка на голове и "война" с Суркисом: чем киевлянам запомнился Омельченко

В Киеве в результате осложнений после коронавируса умер экс-мэр столицы Александр Омельченко. Киевлянам он запомнился чередой курьезных и даже скандальных историй.

Ведь политик был причастен к громким коррупционным эпизодам, смертельным авариям и подписанию печально известных харьковских соглашений. Впрочем, не меньше воспоминаний о бывшем главе столицы связаны с его странными привычками и особенностями работы.

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Страшный сон глав районов

Обычно рабочий день Омельченко начинался в 5 утра. На своей машине он сразу отправлялся инспектировать город и мог заехать куда угодно. Если по крайней мере в одном дворе ему что-то не нравилось, то он сразу звонил главе соответствующего района столицы и отчитывал его за невыполненную работу.

Завтрак начинал с водки

Экс-мэр Киева традиционно начинал свое утро на работе с 50 граммов водки. Это стало для него своеобразным ритуалом. На здоровье политик тогда не жаловался, поэтому мог выпить довольно много.

День рождения нон-стоп

Празднование своего дня рождения Омельченко также всегда начинал в одно и то же время – в 5 утра. Первыми с поздравлениями к нему шли мелкие чиновники и главы районов. Все это сопровождалось употреблением крепких напитков.

Последними поздравить мэра приезжали журналисты – в 11:30. С ними Омельченко произносил "контрольный тост".

После этого политик шел на капельницу и ехал в аэропорт, чтобы лететь в Крым. Там празднование продолжалось, ведь в один день с Омельченко родился его друг – второй президент Украины Леонид Кучма. Еще одним товарищем мэра Киева, с которым он любил выпивать, был его московский коллега Юрий Лужков.

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"Война" с Суркисом

Главным конкурентом Омельченко на выборах мэра Киева в 1999 году был президент клуба "Динамо" Григорий Суркис. Именно тогда и началась их вражда, которая вылилась в баталии с "черными" технологиями.

На одной из пресс-конференций Омельченко похвастался перед журналистами, что умеет стоять на голове. Впоследствии Суркис использовал этот кадр в роликах, в которых сравнивал оппонента с Шариковым из "Собачьего сердца". Их транслировали на канале "Интер".

Омельченко решил отомстить конкуренту той же монетой и создал ролики, в которых Суркиса сравнивали с Доцентом из советского фильма "Джентельмены удачи". Однако в эфир эти видео так и не попали.

На этом соревнования между двумя политиками не прекратились. Поэтому Омельченко решил насолить обидчику, основав собственный футбольный клуб "Арсенал Киев". На его финансирование привлекались огромные средства из городского бюджета, но команда так и не стала успешной. В конце концов клуб окончательно прекратил существование в 2019 году.



Омельченко щеголяет перед журналистами стойкой на голове / Фото "Сегодня"

Проиграл Черновецкому из-за самоуверенности

Во время выборов мэра столицы в 2006 году Омельченко проиграл Леониду Черновецкому. Он практически не прилагал никаких усилий к избирательной кампании, поскольку был уверен, что горожане в очередной раз проголосуют за него. Впрочем, все сложилось иначе.

В предвыборную гонку Омельченко включился лишь за две недели до голосования, да и то неудачно. Он развесил по всему Киеву билборды с непонятной информацией. Показательно, что их одобрил водитель мэра, и тот ему доверился.

После поражения на выборах Омельченко долго не мог с ним смириться. Он постоянно собирал у себя на даче своих заместителей и обсуждал с ними неудачи Черновецкого.

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Избавился от надоевшего подчиненного из-за повышения

Однажды Омельченко решил избавиться от надоевшего первого заместителя Станислава Сташевского. Решил проблему он довольно оригинально – вместо того, чтобы увольнять, мэр выпросил для него у Кучмы должность министра энергетики.

Не менее хитрым способом Омельченко устранил с политической арены своих конкурентов. Будучи мэром, он осуществил реформу градоуправления и сократил количество районов столицы с 14 до 10. Так за бортом остался руководитель Печерского района Анатолий Коваленко, который стремился возглавить КГГА при покровительстве экс-главы Администрации президента и бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина.

"Переобувание" с Ющенко

После отравления Виктора Ющенко накануне президентских выборов 2004 года Омельченко странно прокомментировал этот скандал. Он посоветовал политику обратиться в обычную районную поликлинику, поскольку это якобы несерьезная история.

Однако после начала Оранжевой Революции Омельченко сразу пришел на Майдан Независимости, сказав, что он там, где киевляне.

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