Военного ВСУ, который пропал из госпиталя, нашли мертвым

В Киеве нашли тело военнослужащего ВСУ Андрея Матющенко. Мужчина исчез еще 30 октября, и все это время его разыскивали жена и отец.

В последний раз 28-летнего мужчину видели, когда он вышел с территории военного госпиталя. Впрочем, после этого его телефон выключился, и на звонки пропавший не отвечал.

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Воина нашли в уединенном месте

Как сообщили 24 каналу в Главном управлении полиции Киева, тело мужчины нашли в заброшенном здании через 10 дней после объявления в розыск.

Информация подтвердилась. Мужчину нашли. Он разыскивался как без вести пропавший с 1 ноября. Его обнаружили со следами механической асфиксии,

– рассказали правоохранители.



У Андрея Матющенко остались жена и ребенок / Фото dtp.kiev.ua

Родные потеряли самого близкого человека

Судя по фото, которые распространяли в соцсетях, когда искали защитника, у него остались не только жена и отец, но и маленький ребенок. Семья мужчины до последнего надеялась найти его живым и умоляла украинцев о помощи.

Когда военного видели в последний раз, он вышел из госпиталя на улице Госпитальной одетый в штатское. Куда тогда направился молодой человек – неизвестно.