Востаннє 28-річного чоловіка бачили, коли він вийшов з території військового шпиталю. Втім після цього його телефон вимкнувся, і на дзвінки зниклий не відповідав.

До теми Вийшов зі шпиталю і безслідно зник: у Києві родина кілька днів шукає військового

Воїна знайшли у відлюдному місці

Як повідомили 24 каналу в Головному управлінні поліції Києва, тіло чоловіка знайшли у занедбаній будівлі через 10 днів після оголошення в розшук.

Інформація підтвердилася. Чоловіка знайшли. Він розшукувався як безвісти зниклий з 1 листопада. Його виявили зі слідами механічної асфіксії, – розповіли правоохоронці.



В Андрія Матющенка залишилися дружина та дитина / Фото dtp.kiev.ua

Рідні втратили найближчу людину

Судячи з фото, які поширювали у соцмережах, коли шукали захисника, у нього залишилися не лише дружина і батько, але й маленька дитина. Родина чоловіка до останнього сподівалася знайти його живим і благала українців про допомогу.

Коли військового бачили востаннє, він вийшов з госпіталю на вулиці Госпітальній одягнений у цивільне. Куди тоді попрямував молодик, невідомо.