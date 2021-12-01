Военный летчик переплыл Днепр в честь 30-летия ВСУ и павших Героев: зрелищные фото

Украинский военный летчик переплыл Днепр, посвятив это 30-летию ВСУ и Героям, которые отдали жизни в российско-украинской войне. Трогательное мероприятие состоялось возле Северного моста 29 ноября.

Чтобы все прошло без угрозы жизни пловца, его на лодке сопровождали водолазы-спасатели из Киева. Кроме того, перед началом заплыва они проинструктировали военного относительно поведения в воде при низких температурах.

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Днепр покорен

В специальном гидрокостюме летчик бригады транспортной авиации таки переплыл дистанцию в 1300 метров. Несмотря на сложную задачу, защитник все время смеялся и шутил со спасателями. На берегу мужчину с восторгом встретили друзья и собратья.

Рекорд был не первым

После успешного форсирования Днепра летчика напоили теплым чаем и завернули в термоодеяло, хотя он и утверждал, что не замерз.

По словам мужчины, такой заплыв не был для него дебютом. Ведь пилот профессионально занимается плаванием и не прекращает это делать даже зимой.

Военный летчик переплыл Днепр к 30-летию ВСУ / Фото Главного управления ГСЧС в городе Киеве