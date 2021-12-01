Аби все минуло без загрози життю плавця, його на човні супроводжували водолази-рятувальники із Києва. Крім того, перед початком запливу вони проінструктували військового щодо поведінки у воді за низьких температур.

Цікаво НБУ випустить пам'ятну монету на честь ЗСУ

Дніпро підкорився

У спеціальному гідрокостюмі льотчик бригади транспортної авіації таки переплив дистанцію у 1300 метрів. Попри складне завдання, захисник увесь час сміявся і жартував до рятувальників. На березі чоловіка із захватом зустріли друзі та побратими.

Рекорд був не першим

Після успішного форсування Дніпра льотчика напоїли теплим чаєм та загорнули у термоковдру, хоча він і стверджував, що не змерз.

За словами чоловіка, такий заплив не був для нього дебютом. Адже пілот професійно займається плаванням і не припиняє це робити навіть взимку.

Військовий льотчик переплив Дніпро до 30-річчя ЗСУ / Фото Головного управління ДСНС у місті Києві