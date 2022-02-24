Война России против Украины: что происходит в Киеве и области

Ночью 24 февраля Россия напала на Украину. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что грохот от снарядов был слышен даже в городе.

Оперативный штаб столицы объявил ряд решений в связи с агрессией России. В частности, перестали работать школы и детские сады, но вся медицинская система работает в усиленном режиме.

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Также мэр поручил балансодержателям обеспечить доступ к укрытию населения. Он призвал всех киевлян оставаться дома и быть готовыми бежать к укрытию.

Обстрелы с 5 утра

С самого утра Киев начали обстреливать крылатые и баллистические ракеты. Жители города информировали, что слышат взрывы возле Подола, на Арсенальной, Позняках, Дарницкой и Печерске.

Пейзаж утра 24 февраля в Киеве / Фото фейсбук-страница 1914

Что с транспортом

Впоследствии из аэропорта Борисполь начали эвакуировать пассажиров и персонал. По всему Киеву включили сирены.

Впоследствии мэр столицы сообщил, что метро работает в обычном режиме, а весь проезд в общественном транспорте бесплатный. Также в столице не перекрывают въезд и выезд.

Атака на военных

Приблизительно в 9:00 Россия нанесла авиаудар по военному городку №161 под Броварами. В результате атаки 5 бойцов получили ранения. Еще один погиб.

Воинскую часть повредили на Броварском проспекте. Там возник пожар. Спасатели отметили, что есть пострадавшие.

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Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!