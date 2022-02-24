Информация о пожаре в военной части поступила спасателям 24 января в 06:50.

Достойно внимания Спасатели объяснили, как действовать, когда раздается сирена

Возгорание произошло в 4-этажном административном здании воинской части. В одном из зданий полностью разрушены 3 и 4 этажи, 1 и 2 этажи повреждены.

Повреждение здания воинской части в Киеве / Фото ГСЧС

Еще одно здание горит.

По данным спасателей, есть пострадавшие.

На месте происшествия задействовано 9 единиц основной и специальной техники и 40 человек личного состава.