Інформація про пожежу у військовій частині надійшла до рятувальників 24 січня о 06:50.

Варте уваги Рятувальники пояснили, як діяти, коли лунає сирена

Загоряння сталося в 4-поверховій адміністративної будівлі військової частини. В одній з будівель цілковито зруйновано 3 та 4 поверхи, 1 та 2 поверхи пошкоджено.



Пошкодження будівлі військової частини в Києві / Фото ДСНС

Ще одна будівля горить.

За даними рятувальників, є постраждалі.

На місці події задіяно 9 одиниць основної та спеціальної техніки та 40 чоловік особового складу.