ДСНС закликала українців не панікувати, коли чутимуть в своєму місті сирени. Усім слід зберігати спокій та дотримуватися чітких інструкцій.

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Звуки сирен означають попереджувальний сигнал "Увага всім".

Що робити, коли увімкнули сирену

  • Увімкніть телебачення або радіо. Інформацію передаватимуть впродовж 5 хвилин після оповіщення сирен;
  • виконуйте інструкції, які почули у повідомленні;
  • будьте уважними;
  • залишайте теле- та радіоканали увімкненими, бо через них може надходити подальша інформація.

Як діяти, коли лунають сирени: відео