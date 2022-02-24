ДСНС закликала українців не панікувати, коли чутимуть в своєму місті сирени. Усім слід зберігати спокій та дотримуватися чітких інструкцій.
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Звуки сирен означають попереджувальний сигнал "Увага всім".
Що робити, коли увімкнули сирену
- Увімкніть телебачення або радіо. Інформацію передаватимуть впродовж 5 хвилин після оповіщення сирен;
- виконуйте інструкції, які почули у повідомленні;
- будьте уважними;
- залишайте теле- та радіоканали увімкненими, бо через них може надходити подальша інформація.
Як діяти, коли лунають сирени: відео