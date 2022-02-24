Оперативний штаб столиці оголосив низку рішень у зв'язку з агресією Росії. Зокрема, перестали працювати школи та дитячі садочки, але вся медична система працює в посиленому режимі.

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Також мер доручив балансоутримувачам забезпечити доступ до укриття населення. Він закликав всіх киян залишатися вдома й бути готовими бігти до укриття.

Обстріли з 5 ранку

Від самого ранку Київ почали обстрілювали крилатими та балістичними ракетами. Жителі міста інформували, що чують вибухи біля Подолу, на Арсенальній, на Позняках, на Дарницькій та на Печерську.



Краєвид ранку 24 лютого у Києві / Фото фейсбук-сторінка 1914

Що з транспортом

Згодом з аеропорту "Бориспіль" почали евакуювати пасажирів та персонал. По всьому Києві увімкнули сирени.

Згодом мер столиці повідомив, що метро працює у звичному режимі, а весь проїзд у громадському транспорті безкоштовний. Також у столиці не перекривають в'їзд та виїзд.

Атака на військових

Приблизно о 9:00 Росія вчинила авіаудар по військовому містечку №161 під Броварами. Внаслідок атаки 5 бійців отримали поранення. Ще один загинув.

Військову частину пошкодили на Броварському проспекті. Там виникла пожежа. Рятувальники зазначили, що є постраждалі.



Військова частина на Броварському проспекті / Фото ДСНС

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