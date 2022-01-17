Волшебную елку на Софийской площади начали разбирать: щемящие фото

17 января 2022 , 14:46
Читати новину українською

Источник:

ТСН

В Киеве начали демонтаж новогодне-рождественских декораций и, в частности, главной елки на Софийской площади. Работы начались утром 17 января. Первыми сняли гирлянды и украшения на арках праздничного городка.

В этом году украинская зеленая красавица вошла в перечень красивейших в Европе – она заняла 13 место, уступив итальянской и обогнав польскую.

По теме В Киеве зажгли главную елку Украины: видео с церемонии


Коммунальщики начали снимать украшения с праздничных арок / Скриншот из видео

Где будет "спать" гигантское дерево

Поскольку главный атрибут зимних праздников был искусственным, его будут хранить в специальном ангаре. В этом году высота елки составляла 31 метр – такую же высоту имеют 9-этажные здания. Чтобы исключить падение гигантской конструкции, внутрь каркаса залили 20 тонн бетона.


На Софийской площади начался демонтаж новогодней елки / Фото из телеграм-канала "Столица"


Коммунальщики начали разбирать рождественские декорации в центре Киева / Фото из телеграм-канала "Столица"

Заметьте! Несмотря на закрытие локаций на Софийской площади, праздничные ярмарки еще можно посетить до 23 января на Контрактовой площади и возле Арки Дружбы народов.

Предлагаем вспомнить – момент зажжения новогодней елки 18 декабря: смотрите видео

 

Чем киевлянам запомнится елка в этом году

  • Елку, которая засияла 18 декабря, украсили 10 километрами гирлянд и 20 тысячами шариков в красно-золотистой цветовой гамме.
  • Что же касается декораций, которые ее окружали, то их основной темой было рождение Христа.
  • Вокруг дерева установили вертеп с фигурами Святого семейства, а пространство освещали мерцающими кометами, символизирующими рождественскую звезду.
  • Кроме того, гости локации могли развлечься на катке-туннеле, в зонах отдыха, а также полакомиться сладостями на атмосферной ярмарке.
Автор: Вікторія Довгань