Волшебную елку на Софийской площади начали разбирать: щемящие фото

В Киеве начали демонтаж новогодне-рождественских декораций и, в частности, главной елки на Софийской площади. Работы начались утром 17 января. Первыми сняли гирлянды и украшения на арках праздничного городка.

В этом году украинская зеленая красавица вошла в перечень красивейших в Европе – она заняла 13 место, уступив итальянской и обогнав польскую.

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Коммунальщики начали снимать украшения с праздничных арок / Скриншот из видео

Где будет "спать" гигантское дерево

Поскольку главный атрибут зимних праздников был искусственным, его будут хранить в специальном ангаре. В этом году высота елки составляла 31 метр – такую же высоту имеют 9-этажные здания. Чтобы исключить падение гигантской конструкции, внутрь каркаса залили 20 тонн бетона.



На Софийской площади начался демонтаж новогодней елки / Фото из телеграм-канала "Столица"



Коммунальщики начали разбирать рождественские декорации в центре Киева / Фото из телеграм-канала "Столица"

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Несмотря на закрытие локаций на Софийской площади, праздничные ярмарки еще можно посетить до 23 января на Контрактовой площади и возле Арки Дружбы народов.

Чем киевлянам запомнится елка в этом году