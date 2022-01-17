Волшебную елку на Софийской площади начали разбирать: щемящие фото
Источник:ТСН
В Киеве начали демонтаж новогодне-рождественских декораций и, в частности, главной елки на Софийской площади. Работы начались утром 17 января. Первыми сняли гирлянды и украшения на арках праздничного городка.
В этом году украинская зеленая красавица вошла в перечень красивейших в Европе – она заняла 13 место, уступив итальянской и обогнав польскую.
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Коммунальщики начали снимать украшения с праздничных арок / Скриншот из видео
Где будет "спать" гигантское дерево
Поскольку главный атрибут зимних праздников был искусственным, его будут хранить в специальном ангаре. В этом году высота елки составляла 31 метр – такую же высоту имеют 9-этажные здания. Чтобы исключить падение гигантской конструкции, внутрь каркаса залили 20 тонн бетона.
На Софийской площади начался демонтаж новогодней елки / Фото из телеграм-канала "Столица"
Коммунальщики начали разбирать рождественские декорации в центре Киева / Фото из телеграм-канала "Столица"
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Чем киевлянам запомнится елка в этом году
- Елку, которая засияла 18 декабря, украсили 10 километрами гирлянд и 20 тысячами шариков в красно-золотистой цветовой гамме.
- Что же касается декораций, которые ее окружали, то их основной темой было рождение Христа.
- Вокруг дерева установили вертеп с фигурами Святого семейства, а пространство освещали мерцающими кометами, символизирующими рождественскую звезду.
- Кроме того, гости локации могли развлечься на катке-туннеле, в зонах отдыха, а также полакомиться сладостями на атмосферной ярмарке.