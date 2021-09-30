Возле МАФов на Воскресенке в Киеве неизвестные устроили драку со стрельбой: жуткое видео

Настоящие бандитские разборки произошли на торговой площадке с МАФами на Лесном проспекте в Киеве. Несколько мужчин напали на продавца мобильных аксессуаров утром 29 сентября.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. По данным свидетелей, мужчины начали бить парня, как только подошли к торговой точке.

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После нескольких ударов злоумышленники достали пистолеты и открыли стрельбу.

Досталось и тому, кто вступился

Стычки произошли 29 сентября возле площадки с МАФами на Лесном проспекте, 23.

Группа злоумышленников пришла к мужчине, который продает мобильные аксессуары на раскладке.

Из-за чего именно произошел конфликт, неизвестно, однако закончился он стрельбой.

Известно, что за парня вступился один из свидетелей инцидента. Впрочем, неизвестные избили и его.

Пострадал ли кто-то результате происшествия, пока неизвестно. В полиции Киева инцидент пока не прокомментировали.

Смотрите видео с разборками на Лесном проспекте в Киеве: