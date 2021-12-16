Возле метро "Арсенальная" заметили надувную артиллерию: фото загадочной инсталляции

У входа на столичную станцию метро "Арсенальная" выставили странную инсталляцию из надувных копий тяжелого вооружения. Соответствующие фотографии сделали утром, 16 декабря.

Обычно подобные муляжи используют во время военных учений, однако цель их установки в центре Киева пока неизвестна.

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Всего возле "Арсенальной" корреспондент 24 канала заметил три копии военной техники: самоходной артиллерийской установки, гаубицы и боевой машины десанта.

Вблизи импровизированной выставки стояли представители полиции и полиции диалога.

Предположительно, речь идет о какой-то акции протеста.



Странная инсталляция появилась у входа в метро "Арсенальная" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Цель акции неизвестна, однако на месте присутствовала полиция и полиция диалога / Фото Валентины Полищук, 24 канал