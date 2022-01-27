Возле метро "Берестейская" произошло массовое ДТП с пострадавшими: видео с места событий

В Киеве на проспекте Победы 27 января произошла массовая автокатастрофа. Несколько автомобилей сразу столкнулись возле станции метро "Берестейская" – напротив парка "Нивки".

Предположительно, в результате ДТП есть пострадавшие. Ведь на место сразу прибыла скорая помощь с включенной сиреной.

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Образовалась пробка из троллейбусов

Из-за аварии на этом участке проспекта Победы образовалась большая пробка из троллейбусов. Так же движение затруднено и для другого транспорта, который пытается объехать разбитые машины и экипаж полиции, оформлявший дорожно-транспортное происшествие.

Масштабная авария на Кольцевой: подобный инцидент

На улице Большой Кольцевой в Киеве утром, 17 января, произошло еще одно серьезное ДТП. Там столкнулись три машины и трактор. В результате один человек попал в больницу с черепно-мозговой травмой.

На проспекте Победы столкнулись несколько авто: видео

Из-за аварии возле парка "Нивки" возникла пробка из троллейбусов: видео​

Возле станции метро "Берестейская" произошла масштабная автокатастрофа: видео

На место аварии на проспекте Победы приехала скорая и полиция: видео

Текст публикации "Типичного Киева":

На проспекте Победы возле парка "Нивки" произошла масштабная автокатастрофа. На видео видно несколько разбитых автомобилей. Движение затруднено, троллейбусы просто стоят, а другие транспортные средства пытаются объехать дорожно-транспортное происшествие.