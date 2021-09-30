Возле Офиса Президента мужчина пытался сжечь себя

30 сентября 2021 , 21:48
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Муниципальная стража Киева

Мужчина, который прогуливался по Банковской, облил себя бензином и пытался совершить суицид. Ужасный инцидент произошел днем 30 сентября.

Полицейские и бойцы Муниципальной стражи, которые увидели начало попытки самоубийства, помешали мужчине совершить непоправимое. Правоохранители быстро потушили пламя огнетушителями.

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В результате инцидента мужчина, по предварительным данным, не пострадал.

Причины неизвестны


Мужчина пытался поджечь себя возле Офиса Президента / Фото Муниципальной стражи Киева

  • Как утверждают в Муниципальной страже Киева, инцидент произошел возле самого Офиса Президента.
  • Мужчина, чью личность правоохранители не называют, пытался покончить с собой.
  • После того, как опасность для него миновала, патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.


Самоубийству помешали правоохранители / Фото Муниципальной стражи Киева

Причины, по которым мужчина хотел совершить суицид, пока неизвестны. С этим разбираются следователи.

Вызывали ли на место происшествия медиков, непонятно.

Автор: Олексій Чибісов